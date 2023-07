Confesercenti Area Città di Modena: “L’Accademia Militare deve rimanere a Palazzo Ducale”

“L’Accademia Militare – commenta Mauro Salvatori, Presidente Confesercenti Area Città di Modena – è da sempre un punto di riferimento per la città e per la provincia modenese. Un luogo che promuove la formazione accademica degli allievi e che, con le sue iniziative, come il Mak P 100, il ballo delle debuttanti e tante altre, contribuisce alla crescita del prestigio della città”.

Per promuovere ancora di più il valore storico e culturale di Palazzo Ducale, già punto di riferimento per i turisti, Confesercenti suggerisce un possibile ampliamento del calendario delle visite alle sale storiche: “I musei non mancano a Modena ma quello che si potrebbe fare è incentivare maggiormente le visite al Palazzo per attirare i tanti turisti che ogni giorno affollano la nostra città”.