Pettegolezzi: il 20 luglio a Concordia lo spettacolo che racconta il paese, insieme agli abitanti

Un paese prende vita direttamente dalle sue strade, dall’incontro con personaggi, musiche, figure che emergono da epoche passate, da racconti sussurrati all’orecchio o semplici chiacchiere sotto i portici. Fin quando un forestiero arriva a interrompere la monotonia del piccolo centro, attirando gli sguardi nella locanda nella quale gli uomini giocano a carte e le donne guardano la televisione nel retrobottega: porta con sé il ricordo di una persona dimenticata e di uno circo memorabile che in passato aveva attraversato il paese.

L’arrivo del misterioso ospite scatena pettegolezzi e fantasie, anche perché lui, così straniero, non è: Pettegolezzi è lo spettacolo nato dalla penna di Elena Bosi, autrice concordiese, che sarà messo in scena giovedì 20 luglio (venerdì 21, in caso di maltempo) proprio tra le vie di Concordia sulla Secchia, nell’ambito della programmazione di TiPì – Stagione di Teatro Partecipato.

Lo spettacolo – gratuito – sarà diviso in due parti: la prima, itinerante e a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria sino a un massimo di 25 spettatori, inizierà alle ore 19.30 con partenza da via Don Minzoni; la seconda, aperta a tutti, in piazza Gina Borellini, con inizio alle ore 21.15.

Tra le particolarità di ‘Pettegolezzi’ il fatto che, a recitare insieme agli attori e musicisti professionisti – Rita Laforgia, Irma Ridolfini, Amalia Ruocco, Antonio Santangelo, Paolo Zaccaria, alla fisarmonica Antonio Macaretti – saranno gli stessi cittadini – Lucia Battaglia, Morena Beltrami, Massimo Cucconi, Alberto Felipe Linares, Fabio Galletti, Marco Mantoanelli, Cinzia Morselli, Maria Federica Negro, Simone Olivieri, Alberto Rabboni, Eleonora Rossi, Luisa Tarozzi – , che dallo scorso 15 giugno hanno partecipato al laboratorio concepito proprio per fare dello spettacolo un racconto corale e condiviso da tutta la comunità.

Inoltre, le quinte della rappresentazione saranno le stesse vie, piazze, palazzi di Concordia.

Al testo di Elena Bosi si mescolano quelle di altri autori e poeti che hanno narrato vicende di paese, eleggendo il pettegolezzo a poesia: Raffaello Baldini, Ermanno Cavazzoni, Nino Pedretti.

Roccabassa è un paese immaginario che prende da Concordia quel tanto che basta per tratteggiare un luogo che tutti possiamo riconoscere: la provincia. Accogliente, isolata, nevrotica.

Un ritratto paesano che è un atto d’amore nei confronti della bassa ma nello stesso tempo un inno a tutti coloro che sono fuggiti, in cerca di nuovi orizzonti.

Si tratta infine di un lavoro multidisciplinare, nel quale teatro di parola e teatro fisico, nei linguaggi della danza e del circo, si mescolano alla musica e al canto dal vivo.

‘Pettegolezzi’ è realizzato con il contributo di Comune di Concordia sulla Secchia, Regione Emilia Romagna, e con il sostegno di Coop Alleanza 3.0, CPL Concordia, Farmacia Rossi, Farmacia Popolare, Pulga Centro Ottico, “Da Francio” Pizzeria Ristorante Gastronomia, Owenscorp Srl.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a progetto.tp@gmail.com o chiamare il numero 331.7487202.