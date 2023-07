“Libero zoo” in scena a Nonantola il 18 luglio lo spettacolo di Gek Tessaro

Martedì 18 luglio alle 21.30 a Nonantola in Piazza Liberazione, per la rassegna “Una Piazza di Teatro” va in scena “Libero zoo” di Gek Tessaro. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Vox Club.

La rassegna teatrale in programma a Nonantola durante l’estate 2023 è curata da Ater Fondazione e dal Teatro Troisi, e fa parte del cartellone di eventi “Nonantola d’Estate” proposto dal Comune.

“Libero zoo” regia Gek Tessaro e Lella Marazzini

Ritorna a Nonantola Gek Tessaro con il suo teatro disegnato. In Libero Zoo il mondo degli animali prende vita animato dai disegni realizzati dal vivo da Gek Tessaro. Il tutto accompagnato da musiche suggestive e coinvolgenti. Gli ingredienti di questo spettacolo meraviglioso sono inchiostri, acquarelli, sabbia, una lavagna luminosa e un grande schermo su cui vengono proiettate le immagini create da Gek Tessaro. Un mondo di colori e musica che cattura ed entusiasma grandi e piccini. Un viaggio nel mondo di una natura fantastica!

Informazioni

Biglietti: € 5,00 adulti / € 3,00 minori.

Prenotazioni: e-mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it

Messaggio WhatsApp: 333 2401798 – Tel. 333 2401798 (dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00).

Vendita on-line: www.vivaticket.com

La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.