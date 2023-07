Aria Aperta Teatro Festival: arriva a Casalgrande una serata young che porta in scena Van Gogh e Frida Kahlo

La serata del 19 luglio sarà un tributo a due grandi pittori: Van Gogh e Frida Kahlo che con la loro arte, le loro vite ei loro corpi hanno impattato sulla società contemporanea.

Due appuntamenti nella stessa serata:

Alle 20:00 è in programma La Teoria del Colore spettacolo teatral-musicale sulle lettere di Van Gogh della Compagnia trentina AriaTeatro.

Un aperitivo/cena al tramonto ascoltando con la voce di Chiara Benedetti le parole di Vincent negli appassionati scritti che indirizza al fratello Theo, nei quali, con una semplicità disarmante, riversa i propri turbamenti e le proprie scoperte miracolose con l’accompagnamento musicale della chitarra di Candirù.

Alle 21:30 è in programma Frida Kahlo. Viva la Vida!, un intenso monologo della compagnia livornese Pilar Ternera che racconta la storia di Frida Kahlo, più o meno conosciuta da tutti, ma la straordinaria interpretazione di Elisa Ranucci affiancata dai quadri proiettati su tutta la scena fa rivivere l’angoscia e la forza artistica della pittrice.

Quella del 19 luglio è la prima di due serate YOUNG dove gli spettacoli in programma si rivolgono alla fascia d’età che va dagli adolescenti ai giovani adulti che con un linguaggio nuovo trattano contenuti che possano interessare maggiormente a quella specifica fascia d’età pur restando coinvolgenti anche per un pubblico adulto.

Come lo scorso anno, al festival è possibile cenare o fermarsi a bere qualcosa dopo lo spettacolo grazie all’organizzazione di punti ristoro che apriranno ogni sera alle 19:30.

Dopo lo spettacolo sarà possibile partecipare al progetto Aria Aperta Audience, gestito da un gruppo di giovani volontari dagli 11 ai 30 anni, che ha come obiettivo quello di far dialogare artisti e pubblico.

E’ possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti in prevendita online su sito LiveTicket tramite il link https://www.liveticket.it/quintaparete

Agevolazione per giovani e per chi acquista entrambi i biglietti della stessa serata.

In caso di pioggia gli spettacoli in programma a Casalgrande si svolgeranno presso il teatro Fabrizio De Andrè in piazza Ruffilli 1 a Casalgrande,

Per informazioni è possibile contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org

Per vedere il programma completo del festival si può visitare il sito www.quintaparete.org.