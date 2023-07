A Gattatico la 23° Edizione “Praticio Rock 2023”

Torna anche quest’anno il tradizionale e atteso evento in provincia di Reggio Emilia…il PRATICIO ROCK, giunto all’importante traguardo della 23^ edizione che, dal lontano 2000, scalda le estati a Gattatico.

Saranno anche quest’anno 4 giorni di musica, festa, buon cibo e divertimento…tutto ad ingresso gratuito.

Il cartellone è di primo piano e ospita alcuni degli artisti di spicco della scena indie a livello nazionale.

Si parte mercoledì 19 luglio con la cover band “Spingi Gonzales”, capaci come pochi di far scatenare chiunque si trovi sotto palco. Una vera bomba.

La seconda sera sarà affidata agli “Elephant Brain” giovanissimo gruppo rock che si sta imponendo nella scena con il loro live esplosivo ed energico, assolutamente da ascoltare.

Venerdì sarà all’insegna del Rap con il bravissimo e consolidato Claver Gold, un’icona a livello nazionale nel suo genere con la sua raffinata scrittura.

Sabato sarà all’insegna del punk rock con due band che hanno segnato oltre 30 anni di storia punk in Italia…stiamo parlando dei Punkreas e dei Meganoidi, insieme per una serata memorabile…quasi leggendaria…

Negli anni il Praticio Rock ha ospitato tantissime band che sono poi diventate icone della musica italiana, come ad esempio i “Pinguini Tattici Nucleari”, “Dargen D’amico”, gli “Zen Circus”, i “Modena City Ramblers”, “Murubutu” e tanti altri, e anche questa edizione si appresta a diventare un’altro pezzo di storia di questo festival.

Inoltre quest’anno il Festival ha stretto una strategica partnership direttamente con Forst, storico marchio di birra italiano che ha individuato nella manifestazione un testimonial perfetto dei propri valori da sempre attenti alle realtà e festival giovanili.

Come sempre sarà attivo per tutte le sere il consolidato servizio ristorante con buon cibo e ottima birra, oltre al cocktail bar e le bancarelle d’artigianato. I concerti inizieranno alle ore 21.30, l’apertura festa è prevista per le 19.30.

Il successo di questo festival in tutti questi anni è dovuto soprattutto dai giovani volontari che animano la festa e dal continuo scambio generazionale che vede coinvolti ragazzi che vanno dai 14 anni ai 35, uniti per un unico scopo: sostenere i progetti del locale Centro Giovani e dar continuità a questo servizio.

Il Praticio Rock, come da tradizione è, e rimane, ad ingresso gratuito e si svolgerà al Parco Polivalente di Praticello di Gattatico (RE), in via Cicalini 14.

Per maggiori informazioni www.instagram.com/praticiorock – www.facebook.com/praticiorock – praticiorock@gmail.com.

La manifestazione è organizzata dai ragazzi del Centro Giovani “La Palazzina”, in collaborazione con la Proloco di Gattatico, l’Avis di Gattatico ed il patrocinio del Comune di Gattatico.