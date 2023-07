Deposito di attrezzi a fuoco a Bologna

I Vigili del fuoco dal Comando do Bologna sono intervenuti intorno alle 13:00 in via Gobetti in città per l’incendio di un box in lamiera adibito a deposito attrezzi. L’opera dei vigili è valsa allo spegnimento dell’incendio e allo smassamento e messa in sicurezza dello scenario. Sul posto la Polizia Locale e il personale del 118, non si lamentano danni a persone.