Maranello: un milione di euro per riqualificare le scuole di Pozza

Nei giorni scorsi la Giunta maranellese ha approvato con una delibera il progetto esecutivo che porterà ad un massiccio intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico delle scuole primarie ‘Rodari’, a Pozza. Un’operazione che costerà complessivamente 1 milione e 90mila euro, spesa coperta per il 70% da risorse intercettate dal PNRR.

Più nel dettaglio, nell’edificio scolastico tutti i serramenti esterni saranno sostituiti da infissi a taglio termico con vetri a bassa emissione integrati da schermature. Verrà inoltre coibentata la zona del porticato, saranno rifatte le guaine isolanti delle coperture e i punti luce verranno sostituiti con plafoniere a led. E sul tetto sarà installato un impianto fotovoltaico, a completamento di una serie di interventi che ridurranno sensibilmente i consumi energetici e che miglioreranno la fruibilità dello stabile da parte dei circa 350 alunni che lo frequentano e del personale scolastico.

Con il via libera a questo progetto, gli investimenti sulla frazione di Pozza nell’arco della legislatura raggiungono la soglia dei due milioni di euro.

Tra gli interventi completati compare ad esempio la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale e di un sottopasso tra Via Rossini e Via Terra delle Rosse, il rinnovo dei giochi e degli arredi nel Parco delle Città e l’investimento da oltre 300mila euro che ha permesso il potenziamento, nell’area nord di Pozza, della rete per il deflusso delle acque meteoriche verso il Tiepido, intervento che ha affiancato la pulizia straordinaria delle reti fognarie e nelle caditoie.

Verrà invece completata nei prossimi mesi la riqualificazione della pubblica illuminazione lungo Via Vignola e in Piazza Toscanini, dove saranno utilizzate nuove lampade a led simili a quelle già installate lo scorso inverno nelle Vie Rossini, Bellini e Donizetti.

Nel frattempo prosegue anche l’iter progettuale che riguarda il Centro sportivo di Pozza: un investimento da 200mila euro che nel 2024 porterà al rinnovo degli impianti idrico-sanitari e delle docce negli spogliatoi, alla realizzazione di una nuova centrale termica, all’installazione di un impianto solare per riscaldare l’acqua e alla riqualificazione dell’impianto elettrico dei punti luce nei campi da tennis.

“Pozza è la frazione di Maranello che ha più abitanti – spiega il Sindaco Luigi Zironi – e non è un caso che i nostri investimenti si siano concentrati sul miglioramento di servizi ed infrastrutture che toccano da vicino la quotidianità dei residenti. In alcuni casi gli interventi sono meno evidenti visivamente: penso ad esempio alla rete di deflusso dell’acqua piovana e ai lavori previsti nelle scuole ‘Rodari’, dove i consumi energetici scenderanno sensibilmente. Ma ogni azione è stata portata avanti per essere più efficace e concreta possibile di fronte alle sfide che ci aspettano anche nel medio e lungo periodo, dai cambiamenti climatici alle difficoltà di approvvigionamento da fonti energetiche”.