Lo ferisce con un coltello sulla mano sinistra per un diverbio stradale, denunciato un 37enne

Stava passeggiando con il suo cane al guinzaglio, percorrendo una via di Cavriago, ma l’uomo un 40enne, giunto in prossimità di una rotatoria, nell’attraversarla, si è visto arrivare, ad alta velocità, un furgone il quale, immettendosi nella suddetta rotatoria gli tagliava la strada. Questo probabilmente il motivo dell’acceso diverbio, fra la vittima e l’autista del veicolo, un 37enne di origini magrebine, il quale, al culmine della lite, ha estratto un coltello sferrando un fendente che andava a colpire la mano sinistra della vittima che l’aveva alzata nel tentativo di parare il colpo.

La vittima, dopo l’aggressione, ha allertato immediatamente il 112. I carabinieri di Cavriago giunti sul posto, chiedevano l’intervento di un’ambulanza che trasportava l’uomo ferito al pronto soccorso per le cure, venendo poi dimesso con una prognosi di 15 giorni a seguito della ferita riportata sulla mano. Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali aggravate i Carabinieri della stazione di Cavriago hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci un 37enne di origini magrebine, abitante in un comune del reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I militari davano nell’immediato avvio alle indagini, quindi ricostruivano l’accaduto acquisendo le testimonianze delle persone che avevano assistito al fatto, al fine di identificare il presunto aggressore. Le approfondite indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Cavriago supportate da concordi testimonianze, consentivano di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti dell’odierno indagato a carico dei quali venivano acquisiti presunti elementi di responsabilità in ordine ai citati riferimenti normativi violati.