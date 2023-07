La CRI di Sassuolo festeggia oggi i suoi primi 30 anni di attività

Croce Rossa Italiana di Sassuolo oggi festeggia i suoi primi 30 anni di attività.

La C.R.I. nasce a Sassuolo, infatti, il 15 luglio 1993 dal Corpo Volontari di Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Sassuolo, attivo nel campo del soccorso e dei trasporti sanitari già dal 1975.

Con oltre 200 socia attivi, oggi, svolge un immenso lavoro al servizio della comunità sassolese e dell’intero distretto ceramico.

Emergenza Sanitaria, Trasporti Sanitari, Trasporti Sociali, Assistenza a gare, Protezione Civile, Aiuto alla persona e Corsi alla popolazione: si occupa di diffondere nelle scuole e alla popolazione i principi di Primo Soccorso, Diritto Internazionale Umanitario, Educazione alla Salute, Sicurezza Stradale e sul Lavoro (ex Dlgs 81/08); almeno una volta all’anno organizza corsi rivolti alla popolazione per diventare Volontari CRI

“Un compleanno importante – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – per una realtà che da sempre è una delle colonne portanti della nostra città. Sempre disponibili, attenti, collaborativi e con il sorriso sulle labbra: un elemento davvero indispensabile per l’Amministrazione comunale e per tutta la città di Sassuolo”.