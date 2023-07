Tra circo e danza, sulle corde con Elisa Alcalde

Sabato 15 luglio a Maranello prende il via il PAF! Per Aria Festival, il festival di circo e teatro di strada che propone un ricco calendario di spettacoli e attività, tutti gratuiti, trasformando le piazze e i parchi in luoghi in cui assistere a spettacoli magici e allegri. Lo spettacolo di apertura è in programma alle ore 21.30 al Parco Ferrari: va in scena “Dans Mes Cordes”, una suggestiva performance dell’artista francese Elisa Alcalde tra danza su trampoli e spettacolo circense, una creazione poetica di circo contemporaneo che è anche uno studio di relazione tra un’acrobata e una multicorda in forma triangolare in cui si fondono le arti plastiche con le tecniche circensi.

Uno spettacolo scritto e interpretato attraverso il movimento e la relazione del corpo con la materia, nelle sue infinite possibilità di lavoro in sinergia e in opposizione. Domenica 16 luglio alle ore 21.30 sempre al Parco Ferrari “Demenzio in Psycho Chicken”, spettacolo di Fausto Giori, funambolo dell’improvvisazione, acrobata dell’illusione, clown e moderno ciarlatano; lunedì 17 luglio alle ore 21.30 sul Sagrato della Chiesa Parrocchiale di Torre Maina “Mago Mancini Show”, uno spettacolo divertente e magico tra cabaret e magia, con Alessandro Mancini. Sempre a Maranello martedì 18 luglio alle ore 18.30 allo Spazio Culturale Madonna del Corso “Spaghetti”, laboratorio teatrale per adulti e progetto di sensibilizzazione sulle migrazioni (ingresso gratuito, info e prenotazioni: info@materiaviva.it).