Stazione Av Mediopadana/Area parcheggi, da lunedì 17 luglio attivate le barriere di accesso alla corsia kiss&ride

Entrano in funzione, a partire da lunedì 17 luglio, le barriere all’ingresso della corsia kiss&ride, che consente l’accompagnamento dei viaggiatori presso la pensilina di accesso alla hall principale della Stazione Av Mediopadana.

Lungo la corsia sarà possibile sostare gratuitamente, per un periodo massimo di un ora, mentre non ne è previsto l’uso per la sosta prolungata.

La stessa franchigia gratuita di un’ora è applicata anche sui parcheggi P1 e P2 gestiti dal Comune di Reggio Emilia, al fine di agevolare il ‘carico e scarico’ dei passeggeri a supporto della corsia kiss&ride. Tale soluzione è pertanto da preferire, soprattutto in corrispondenza dei momenti di maggior afflusso dei passeggeri.

Tutte le informazioni sono reperibili sul www.mediopadanapark.it o tramite l’app Mediopadana Park.

Nuova hall di ingresso sul lato Est – Proseguono, nel frattempo, i lavori di completamento dell’accessibilità della Campata Est della Stazione Av Mediopadana comprendenti un nuovo atrio di ingresso, l’area biglietteria, servizi igienici, scale mobili e ascensori. L’importo complessivo dei lavori, finanziati da Rfi, è pari a 3 milioni di euro. I lavori termineranno entro l’estate.