Piano asfalti 2023 Reggio Emilia: le modifiche previste per altri cantieri nei prossimi giorni

Prosegue la realizzazione del Piano straordinario di asfaltature e manutenzioni di strade, ciclabili e marciapiedi 2023, per il quale il Comune di Reggio Emilia ha impegnato 7,5 milioni di euro.

Per realizzare i lavori, in particolare negli orari di attività cantieristica, saranno necessarie modifiche della viabilità, segnalate sul posto e a cui i cittadini dovranno prestare attenzione. Fra le modifiche ordinarie e ricorrenti: restringimenti di carreggiata, divieti di sosta in zone di cantiere, sensi unici alternati ed eventualmente deviazioni segnalate preventivamente.

Il programma di asfaltature dei prossimi giorni prevede:

· dal 17 al 21 luglio, completamento di via King;

· dal 25 luglio e fino al 4 agosto in centro storico: via Tiziano, via Baruffo e piazza San Salvatore, via Tiepolo, parcheggio di piazza Grasselli (ex Caam), via San Girolamo e via San Filippo.

Dai primi giorni di agosto, sono previsti lavori in via del Chionso e via Martiri della Bettola.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER ALTRI INTERVENTI

Nei prossimi giorni, si avranno modifiche alla viabilità per quattro altri cantieri, in questi casi dovuti a restauri e manutenzioni private:

· per lavori di manutenzione del verde, in via Matilde di Canossa 9, il 18 luglio dalle ore 8 alle 18, nell’area interessata dai lavori, divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati e il restringimento della carreggiata;

· per lavori edili in via delle Quinziane, il 19 luglio, dalle ore 8,30 alle 19.30, si adottano i seguenti provvedimenti in diverse strade poste in Area pedonale (Ap):

– in via delle Quinziane, nell’area interessata dall’occupazione di suolo pubblico, l’interruzione del transito veicolare, il divieto di sosta permanente con rimozione forzata;

– in via San Carlo, il restringimento di carreggiata con il mantenimento di una corsia viabile di larghezza minima pari a tre metri;

– in via Fornaciari, in prossimità del civico 14, il divieto di sosta con rimozione;

– in viale Monte Grappa, il divieto di sosta permanente con rimozione forzata nell’area di intersezione con via del Guazzatoio.

La circolazione in Ap comporta la riduzione della velocità a passo d’uomo, la particolare attenzione alla circolazione di pedoni e velocipedi, la precedenza ai pedoni in tutta la carreggiata stradale;

· per lavori edili in via San Pietro Martire 16, il 20 luglio, dalle ore 8.30 alle 18, interruzione del transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione nelle aree di cantiere. Le deviazioni e i percorsi alternativi saranno segnalati da apposita segnaletica installata sul posto;

· per consentire lavori di restauro del portone storico della sede del Credem, in via Emilia San Pietro 6, dal 21 al 24 luglio, dalle ore 7 alle ore 20, l’interruzione del transito pedonale sul marciapiede nell’area interessata dai lavori, con deviazione dei pedoni sul marciapiede del lato opposto, il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato regolato a vista o da movieri, a seconda delle esigenze di circolazione veicolare.

La circolazione del mezzo utilizzato per i lavori comporta la riduzione della velocità a passo d’uomo, la particolare attenzione alla circolazione di pedoni e velocipedi, la precedenza ai pedoni in tutta la carreggiata stradale.