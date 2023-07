L’arte del circo arriva a Fiorano Modenese

Da martedì 18 luglio arriva anche a Fiorano Modenese “PAF! Per Aria Festival”, il festival di circo e teatro di strada con spettacoli e attività gratuiti per grandi e piccoli, promosso dai comuni di Fiorano Modenese, Formigine e Maranello.

Fino al 20 luglio presso Casa Corsini a Spezzano si terranno i laboratori di piccolo circo per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni. L’iscrizione è obbligatoria online sul sito www.fiorano.it, per informazioni: info cultura@fiorano.it

Giovedì 20 luglio, alle 21.30 presso piazza Falcone e Borsellino a Spezzano, la compagnia 3Di Danè presenta “Tutti per uno”, spettacolo di circo teatro di stampo epico-cavalleresco adatto a tutte le età, con contenuto comico e musicale e sfumature di giocoleria e acrobatica.

Mentre venerdì 21 luglio, sempre alle 21.30 in piazza Ciro Menotti, il Duo Quizas presenta “Same But Different”, che vede una ragazza precisa, metodica e perfezionista che si oppone ad un’altra disordinata, spontanea e un po’ irriverente. Tra numeri di giocoleria, verticalismo e acrobatica aerea, si susseguono conflitti e momenti esilaranti. Uno spettacolo che con leggerezza e divertimento sussurra allo spettatore che in fondo siamo tutti simili seppur diversi.

Entrambi gli spettacoli sono gratuiti. Per informazioni cultura@fiorano.it