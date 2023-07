In arrivo 160 milioni per progetti nei piccoli Comuni

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato illustrato a Roma, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il bando predisposto dal Dipartimento Casa Italia per la presentazione dei progetti di investimento pubblico da inserire nel “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”. Il bando, emanato dalla presidenza del Consiglio, scade l’8 agosto e prevede una serie di interventi, tra cui quelli prioritari di riqualificazione del territorio, dal punto di vista ambientale ed edilizio. E la riqualificazione di percorsi viari di particolare valore storico a cui sono assegnati 2 milioni di euro. I beneficiari del bando sono oltre 5.500 comuni al di sotto dei 5 mila abitanti. Le risorse totali ammontano a 162 milioni di euro, di cui 132 milioni già disponibili. La domanda va presentata esclusivamente attraverso procedura telematica elaborata dal Dipartimento Casa Italia. L’importo massimo concesso per progetto è di 700 mila euro.

“I piccoli Comuni in Italia rappresentano il 70 per cento del totale dei Comuni, e occupano una superficie superiore alla metà di quella nazionale; una realtà di cui non si può non tenere conto soprattutto se si pensa che mentre le zone costiere risultano sempre più abitate, le aree interne sembrano essere condannate allo spopolamento, e perciò dobbiamo incoraggiare queste comunità locali a restare”, ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. “I Comuni – ha proseguito – hanno la possibilità di presentare progetti singolarmente o in unione con altri Comuni. La nostra attenzione ai piccoli Comuni – ha poi aggiunto – è pari a quella che stiamo rivolgendo alle isole minore, dove vivono oltre 200mila italiani. Stiamo adottando un provvedimento finanziato dal ministero dell’Interno proprio per mettere in sicurezza le isole minori tutto l’anno, non soltanto quando arrivano i turisti l’estate ma tutto l’anno”. Infine Musumeci ha aggiunto: “Solleciteremo i gruppi parlamentari per fare in modo che il Piano nazionale a favore dei piccoli Comuni possa essere alimentato di anno in anno di nuove risorse”, ha concluso.

