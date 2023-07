Chiusure notturne su A13 e A14

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE QUATTRO NOTTI DI LUNEDI’ 17, MARTEDI’ 18, MERCOLEDI’ 19 E GIOVEDI’ 20 LUGLIO, CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Bologna Interporto;

-sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altedo o di Bologna Arcoveggio.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 21 ALLE 6:00 DI SABATO 22 LUGLIO

-sarà completamente chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Altedo o di Bologna Arcoveggio.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e l’allacciamento con la Diramazione di Ravenna, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la SP610 Via Selice, la SS9 Via Emilia, Viale Risorgimento e Via Granarolo SP8, con rientro sulla A14 a Faenza, per chi è diretto verso Ancona e con ingresso sulla Diramazione di Ravenna a Bagnacavallo, per viaggia in direzione di Ravenna.