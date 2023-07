Campogalliano: in Consiglio il PUG intercomunale

E’ convocato per lunedì 17 luglio, alle ore 20.30, presso la Sala del Consiglio, in Municipio, il Consiglio comunale di Campogalliano.

Si tratterà di una seduta di particolare importanza perché è prevista all’ordine del giorno la discussione sulla “Adozione della Proposta di Piano Urbanistico Generale dell’Unione delle Terre d’Argine” ai sensi della Legge regionale.

Si tratta di un fondamentale passaggio per l’importante strumento urbanistico intercomunale normalmente conosciuto come P.U.G., a seguito dell’analisi e delle valutazioni delle osservazioni dei privati. Saranno presenti in Consiglio il dott. Moreno Veronese, responsabile dell’Ufficio di Piano e l’arch. Daniela De Angelis, Responsabile del settore Servizi al Territorio del Comune, che hanno curato l’intero iter del Piano.

La seduta sarà interamente dedicata a temi urbanistici, infatti i lavori prevedono al primo punto l’approvazione dell’accordo territoriale “Polo Intermodale della logistica” ai sensi del Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente.

Come consuetudine la registrazione audio della seduta verrà pubblicata sul sito del Comune nei giorni successivi.