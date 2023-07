Villalunga, lavori allo svincolo tra SP486R e SP467R

Sabato 15 luglio, a partire dalle ore 7:00 fino alla serata, chiuderà lo svincolo del ponte di Villalunga in corrispondenza della strada provinciale 467R “di Scandiano” e della strada provinciale 486R “di Montefiorino” in comune di Casalgrande, al confine col territorio di Sassuolo, per consentire l’esecuzione di sondaggi geologici e geotecnici in prossimità degli svincoli, da parte della Provincia di Reggio Emilia.

Per dare continuità al transito veicolare, i mezzi provenienti da Casalgrande e diretti verso Sassuolo saranno deviati sulla provinciale 486R fino alla prima rotatoria dove, tornando indietro, potranno percorrere gli svincoli nel tratto che dalla strada provinciale 486R conduce verso Sassuolo. I veicoli provenienti da Castellarano e diretti verso Casalgrande verranno deviati in direzione Sassuolo dove verranno fatti uscire sulla destra subito dopo il ponte e, attraverso una rotatoria, reindirizzati in direzione Casalgrande, mentre i veicoli provenienti da Sassuolo e diretti verso Castellarano verranno deviati in direzione Casalgrande e, alla prima rotatoria, verranno fatti tornare indietro in direzione Castellarano.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Moretti snc di Moretti Alessio e C. di Ventasso (RE), sotto la direzione tecnica della Provincia di Reggio Emilia.

Da lunedì 10 luglio, inoltre, sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti sulla strada provinciale 486R di Montefiorino nel territorio comunale di Baiso, realizzati dalla Provincia di Reggio Emilia, che comportano l’istituzione di un senso unico alternato, mentre è rimandata a fine estate la chiusura della galleria Casa Poggioli a causa delle frane provocate dal maltempo di maggio sulla viabilità alternativa programmata (l’ex statale di Debbia, sempre nel territorio reggiano).