Nuovi appuntamenti al Castello di Spezzano

Per la rassegna Cinema Sotto le Stelle in arrivo due film, sempre alle 21.30, al Castello di Spezzano. Lunedì 17 luglio avremo “The menù” di Mark Mylod, un vendicativo horror culinario che sfoggia una visione acuta e avvincente sulle pressioni create dal capitalismo. Giovedì 20 luglio invece sarà proiettato “Delta”, un thriller dal clima neo-western con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, al prezzo speciale di 3.50 euro.

Allo stesso modo non mancherà un novo spettacolo musicale presso la favolosa corte del Castello di Spezzano per la rassegna “Note di Notte”, ricco calendario sostenuto da Fondazione Modena e organizzato dal Comitato Fiorano in Festa insieme alle associazioni Quelli del ‘29 e Amici della Musica Nino Rota. Martedì 18 luglio alle 21.00 sarà proposto “Moondance – Danzando sotto le stelle”: musiche stellari al chiaro di luna interpretate da Gypsinduo, ossia Giò Stefani alla chitarra e Claudio Ughetti alla fisarmonica, con accompagnamento danzante della coppia di ballerini Olimpia Lazzari e Walter Ivan Cabra. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Per entrambe le rassegne, reperibili maggiori info sul sito comunale.