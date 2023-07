Maltempo, disagi sulle strade a Lama Mocogno, Sestola e Pavullo

Il maltempo che ha investito il territorio modenese nella giornata di giovedì 13 luglio, ha interessato particolarmente la strada provinciale 42 nel territorio di Lama Mocogno, causando la caduta di rami in strada. Disagi anche sulla strada provinciale 31 in località Acquaria e nei territori di Sestola, Pavullo, Palagano, Montecreto, Montefiorino e Frassinoro. I tecnici della Provincia di Modena stanno intervenendo dalla mattina di oggi giovedì 13 luglio per assicurare la percorribilità delle strade che al momento risultano tutte percorribili, seppur con qualche disagio.

A causa della presenza di rami in carreggiata, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 12 “dell’Abetone del Brennero” dal km 134 al km 136 circa a Lama Mocogno. Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco. Sul posto sono presenti i, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

(Le immagini si riferiscono alla SP31 ad Acquaria)