I lavori del tram arrivano in via Serena e viale della Repubblica

Nessuna pausa per la tranvia. I cantieri della Linea Rossa – che si attivano progressivamente in diverse zone della città per ridurre il più possibile i disagi – accelerano le attività proprio nel periodo estivo, quando la vita della città rallenta.

Dal 18 luglio transenne e container per la realizzazione del tram arrivano anche in via Serena e dal 25 dello stesso mese in viale della Repubblica con termine lavori previsto rispettivamente per agosto e ottobre 2024.

Si tratta tecnicamente dei primi lavori che interessano il tratto F del progetto di cantierizzazione, quello che ha inizio dall’incrocio tra viale Aldo Moro e via Serena e si snoda attraversando le zone di San Donato e Pilastro verso il futuro capolinea Est, posto in via Fanin (Facoltà di Agraria).

Come in tutte le aree interessate dai cantieri della linea rossa, anche qui i lavori porteranno a una generale riqualificazione dello spazio pubblico, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento di pavimentazioni stradali e sottoservizi, e con la creazione di nuovi spazi pedonali, percorsi ciclabili e interventi sul verde.

In base all’attuale cronoprogramma, i lavori sul tratto F proseguiranno nell’’estate 2024 con il cantiere di via San Donato, attivandosi progressivamente sul tracciato fino al capolinea est di via Fanin.



Le modifiche alla viabilità

Via Serena (dal 18/07 al 23/11)

La circolazione sarà consentita su una sola corsia (la sud in fase 1 e la nord in fase 2) a senso unico (direzione da Aldo Moro a Caduti di Via Fani). Tutti i passi carrai rimarranno fruibili. All’incrocio con Caduti di via Fani si potrà svoltare a destra su Bellettini o a sinistra su Caduti di Via Fani. Sarà completamente interdetto al traffico il tratto dall’incrocio con Caduti di via Fani fino al controviale di Repubblica.

Il transito pedonale sarà sempre possibile attraverso il portico.

Dal 18 luglio verranno istituiti i seguenti divieti di sosta:

nel controviale di viale della Repubblica dal civ. 35 a via Serena

in tutta via Serena

Viale della Repubblica (dal 25/07 al 23/11)

Dall’altezza di via Serena fino all’incrocio con via Ruggeri, la circolazione in viale della Repubblica sarà consentita su una corsia per senso di marcia (semicarreggiata nord in fase 1 e sud in fase 2).

Nel tratto della via tra Ruggeri e San Donato, la circolazione sarà invece a senso unico con due corsie in direzione Aldo Moro (semicarreggiata nord in fase 1 e sud in fase 2).

Rimarranno invariati gli assetti circolatori del controviale nord di Repubblica e della quasi totalità di via Cleto Tomba (ad eccezione delle immissioni su Repubblica che saranno inibite, rendendo quindi necessaria la prosecuzione fino a Ruggeri).

Di contro sarà interdetta la circolazione nel controviale sud di Repubblica tra Ruggeri e San Donato. Tutti i passi carrai rimarranno fruibili.

Il transito pedonale sarà sempre garantito. La pista ciclabile parallela al controviale nord di Repubblica sarà interrotta all’altezza di via Serena. Sarà possibile proseguire con bici a mano e – in direzione Stalingrado – ricongiungersi alle ciclabili parallele a viale della Repubblica, attraversando quest’ultima all’altezza del giardino R. Schuman e utilizzando la ciclabile di via Cleto Tomba.

Dal 25 luglio verranno istituiti i seguenti divieti di sosta:

nel controviale di viale della Repubblica da via San Donato a via Ruggeri

in via Cleto Tomba dal civ. 21 a via Ruggeri

Tutte le informazioni sulle modifiche al trasporto pubblico saranno consultabili sul sito www.tper.it