Cispadana: a Concordia Sindaco e l’Assessore regionale incontrano gli imprenditori per fare il punto sull’infrastruttura

Il Sindaco Luca Prandini, su richiesta di alcuni imprenditori di Concordia, ha invitato l’Assessore Regionale a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio, Andrea Corsini, e il Presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, a partecipare a un incontro per illustrare gli aggiornamenti sull’iter autorizzativo per la realizzazione della Cispadana.

Gli imprenditori di Concordia, che hanno esteso l’invito anche ad altri del territorio, hanno ringraziato il Sindaco per aver accolto la loro richiesta di incontro con l’Assessore Corsini, esprimendo fiducia nell’interlocuzione con le Istituzioni. Erano presenti all’incontro, che si è tenuto il 6 luglio presso la sala consigliare del Comune di Concordia, imprese che operano in vari settori produttivi e di servizio: Morian, Pavani Group, Cpl Concordia, Cucirini Rama, Idraulica F.lli Sala, HMC Premedical, Dimar, B. Braun Avitum, Eurosets, Meccanica DiQuattro, A.C.R. di Reggiani, Torex WAM Group, Costruzioni edili Baraldini Quirino, AeC Costruzioni, Imperiale Group, CIMA Spa, Studio legale Morselli.

“In qualità di coordinatore del gruppo di aziende e di consigliere di amministrazione di HMC Premedical, desidero formulare un sincero ringraziamento al Sindaco di Concordia per il sostegno fornito, all’assessore regionale Corsini, al presidente della Provincia Braglia e agli imprenditori” afferma l’avv. Ezio Morselli. “Le imprese presenti all’incontro costituiscono un gruppo altamente rappresentativo del tessuto industriale locale, costituito da settori produttivi di assoluta eccellenza grazie alla capacità di innovazione degli imprenditori locali e alla presenza di importanti multinazionali che hanno deciso di investire nel territorio. L’autostrada Cispadana costituirebbe un passo avanti da molti punti di vista per tutto il tessuto produttivo di quest’area.”

Il Presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, è intervenuto in qualità di socio di Autostrada del Brennero Spa, sottolineando che la Cispadana è un’opera fondamentale e indispensabile: “Comprendiamo la necessità del comparto produttivo e industriale del territorio di vederla realizzata il prima possibile e come Provincia di Modena lavoreremo insieme alla Regione Emilia-Romagna per accelerare l’iter autorizzativo e fare partire l’opera in tempi certi.”

L’Assessore Regionale Andrea Corsini ha riaffermato che “la Cispadana è un’infrastruttura fondamentale non solo per l’Emilia-Romagna ma per tutto il paese, e infatti come Regione abbiamo già dato la nostra disponibilità a stanziare ulteriori risorse a causa dell’aumento dei prezzi. Con il Governo ci sono stati incontri positivi alla fine dello scorso anno, ora siamo in attesa del decreto che definisca l’interesse di pubblica utilità: il nostro obiettivo resta quello di tenere la conferenza dei servizi e arrivare all’approvazione degli aspetti progettuali ed economici entro il 2023. Abbiamo avuto in più occasioni la prova che quando le istituzioni lavorano insieme senza pregiudizi e per il bene della collettività le soluzioni di trovano e non possiamo ritardare ancora un’opera che è necessaria per il supporto allo sviluppo di filiere produttive strategiche.”

Gli imprenditori, soddisfatti dell’incontro, hanno manifestato la volontà di essere a fianco delle Istituzioni affinché si arrivi alla realizzazione dell’opera, necessaria al territorio e ai distretti produttivi della bassa pianura padana che la collegherà alle principali arterie e infrastrutture logistiche verso il resto del Paese e l’Europa. L’incontro si è concluso con l’impegno di un nuovo incontro in autunno per restare aggiornati sugli sviluppi progettuali e autorizzativi del project financing.