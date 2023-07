Bolognina, dichiarazione del sindaco Lepore

Il sindaco Matteo Lepore e la Giunta saranno in Bolognina da lunedì per due giorni per incontrare i cittadini, confrontarsi e raccogliere ulteriori segnalazioni sulle questioni legate alla sicurezza dell’area, insieme al Sindaco saranno presenti anche la presidente di Quartiere Federica Mazzoni, la Polizia Locale e i settori del Comune maggiormente interessati.

“Le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini sono importanti, soprattutto legate allo spaccio – ha spiegato il sindaco Matteo Lepore questa mattina a margine di una conferenza stampa -, con questa iniziativa vogliamo dare un segnale della presenza delle istituzioni serio e determinato. Faremo dei sopralluoghi, voglio sincerarmi in prima persona delle questioni e chiederò anche alle forze dell’ordine di essere presenti”.