A Novi sventata una truffa in danno di una persona anziana. Tempestiva la chiamata ai Carabinieri

Nella mattinata di ieri, il centro di Novi di Modena è stato interessato da un tentativo di truffa ai danni di una 71enne, brillantemente sventato dall’anziana e dal tempestivo intervento dei Carabinieri.

Nel corso della mattinata dell’11 luglio, un uomo si è presentato l’abitazione di una 71enne dichiarandosi appartenente alle Forze dell’Ordine, chiedendo se avesse prelevato del denaro da uno sportello bancomat. Avuta risposta affermativa, chiedeva di poter entrare in casa per visionare il denaro, con il pretesto di controllare le banconote in quanto vi erano state erogazioni di banconote false.

La signora, che non si è fidata dello sconosciuto e ha chiamato il 112 segnalando quanto stava accadendo, senza far entrare in casa la persona. L’immediata segnalazione alla Centrale Operativa dei Carabinieri ha fatto scoprire il tentativo di truffa, impedendo così al malintenzionato di riuscire nel suo intento.

I Carabinieri della Stazione di Novi di Modena, hanno immediatamente attivato le indagini per l’individuazione e il rintraccio dell’autore.

La campagna informativa di prevenzione delle truffe e dei reati in danno delle fasce più deboli della popolazione, da parte dell’Arma dei Carabinieri della Provincia di Modena, proseguirà anche nei mesi estivi, periodo in cui gli anziani generalmente rimangono da soli in casa per lunghi periodi. Nel corso dell’attività divulgativa operata capillarmente sul territorio provinciale attraverso i 41 Comandi Tenenza e Stazione, uno dei principali consigli che viene diffuso dai Carabinieri è di diffidare degli sconosciuti segnalando tempestivamente al 112 ogni situazione ritenuta anche solamente sospetta.