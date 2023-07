Un concerto per violino e pianoforte nel parco a Maranello

Appuntamento con la musica dal vivo a Maranello: giovedì 13 luglio alle ore 21.30 all’Arena del Parco Ferrari va in scena “La musica in-immaginabile”, concerto per violino e pianoforte con una rassegna di brani di successo proposti da Gen Llukaci (violino) e Alessandro di Marco (pianoforte). Ingresso gratuito.

Gentjan Llukaci si è diplomato in violino presso l’Accademia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti. Ha svolto in Albania un’intensa attività concertistica, sia come solista che in varie formazioni, facendo parte dei primi violini dell’Orchestra della Radio Televisione Albanese, dell’orchestra dell’opera e balletto e della Filarmonica di Durazzo e di Tirana. Stabilito in Italia ha iniziato l’attività didattica presso l’Istituto Musicale di Riccione oltre a collaborare con l’Orchestra Sinfonica Marchigiana. Conduce un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Ha affiancato importanti nomi della lirica mondiale quali Dimitra Theodossiou e Fabio Armiliato. È giudice di selezione musica classica per Festival&Contest.

Alessandro Di Marco si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del Maestro Massimo Neri. Ha conseguito anche la laurea magistrale (biennio di alta formazione pianistica). Ha partecipato a diversi concorsi pianistici conseguendo il primo premio Pianista accompagnatore in diverse masterclass al fianco di Maestri come Leone Magiera, Beppe Vessicchio, Angelo Gabrielli, Francesco Ellero D’artegna, Marcello Lippi, Sonia Ganassi Ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero. È affascinato anche dalla musica di confine, e da grandi autori della musica da film, quali Morricone e Rota.