Si arricchisce di tre nuove vetture la flotta delle auto in dotazione al corpo di Polizia Locale. Sono infatti stati consegnati, alla fine della scorsa settimana, tre modelli Subaru ibridi, completi di tutte le strumentazioni utili per adempiere ai servizi di sicurezza stradale. E a partire da domani, le nuove Subaru già allestite, saranno utilizzate per i compiti di Pronto Intervento dal reparto Sicurezza Stradale Viabilità.