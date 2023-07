Fondazione Teatro Comunale di Modena presenta la stagione lirica e concertistica 2023-24

Oggi, presso il Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena e Presidente della Fondazione Teatro Comunale, Andrea Bortolamasi, Assessore alla Cultura del Comune di Modena, Silvia Menabue del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Modena e Aldo Sisillo – Direttore della Fondazione Teatro Comunale di Modena hanno presentato le novità delle stagioni di opera e concerti 2023-2024.

La Stagione Lirica 2023/24 del Teatro Comunale di Modena presenta un cartellone di nove titoli con una varietà di spettacoli che spaziano dai capolavori del melodramma verdiano, con Don Carlo, Il trovatore e Otello, a opere meno rappresentate della musica antica, come l’Orlando Furioso di Vivaldi, e del periodo verista come Fedora di Giordano, fino a nuovi titoli di affermati compositori italiani, quali Cristian Carrara e Daniele Furlati. Dal grande repertorio si ascolteranno anche Anna Bolena di Donizetti e Turandot di Puccini. Fra gli interpreti spiccano nomi affermati nel circuito dei maggiori teatri internazionali, dai cantanti Michele Pertusi, Anna Pirozzi, Gregory Kunde e Carmela Remigio, al regista Pier Luigi Pizzi e ai direttori Jordi Bernàcer, Federico Maria Sardelli e Diego Fasolis.

Con questa stagione, particolarmente nutrita, si conclude il programma con il quale il Teatro Comunale ha voluto recuperare gli spettacoli sospesi a causa della pandemia, tenendo fede, con un ulteriore sforzo economico e produttivo, agli impegni con gli artisti, con i fornitori, con il pubblico del teatro e con il programma ministeriale. La stagione si apre il 13 ottobre (con replica il giorno 15) con Fedora di Umberto Giordano, titolo di riferimento della ‘giovane scuola’ italiana e assente da trent’anni dal nostro Teatro. L’opera si vedrà in un nuovo allestimento presentato in coproduzione con Piacenza e curato da Pier Luigi Pizzi, regista del teatro lirico di portata storica che in questa occasione torna a una delle prime opere affrontate all’inizio della carriera.

La Stagione di Concerti presenta invece un cartellone di tredici appuntamenti con orchestre e solisti di prestigio internazionale e una varietà di programmi che spaziano dai grandi capolavori del repertorio classico romantico ad autori contemporanei.

Fra gli appuntamenti della rassegna, i pianisti Yuja Wang, Arcadi Volodos e Louis Lortie, la

Mahler Chamber Orchestra e le orchestre filarmoniche di Dresda e di Stoccarda, i

compositori Giovanni Sollima e John Zorn. Tre i concerti della Filarmonica del Teatro

Comunale di Modena, fra i quali l’atteso Concerto di Capodanno con i grandi classici della

tradizione viennese. La Stagione si aprirà mercoledì 4 ottobre con la Dresden Philharmonic Orchestra e la violinista Julia Hagen diretti da Krzysztof Urbański e impegnati nell’esecuzione della Egmont Ouverture di Ludwig van Beethoven, del Concerto per violoncello e orchestra in la minore di Robert Schumann e della Quarta Sinfonia di Pëtr Il’ič Čajkovskij.