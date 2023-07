Sulla Diramazione per Ravenna D14, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 luglio, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso l’allacciamento con la SS16 Adriatica, verso Ferrara. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.