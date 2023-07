Castelfranco Emilia, nuova fermata del servizio ProntoBus alla piscina Komodo

Il Servizio di mobilità Prontobus di Castelfranco Emilia, promosso dal Comune di Castelfranco Emilia insieme all’Agenzia per la Mobilità di Modena e gestito da SETA, per integrare il trasporto pubblico di linea extraurbano, è stato implementato con un’ulteriore fermata davanti alla Piscina Komodo.

“Abbiamo ritenuto, d’intesa con l’Agenzia per la Mobilità di Modena, che potesse essere di grande utilità per la nostra cittadinanza poter usufruire di una fermata del bus aggiuntiva proprio in prossimità della piscina, in particolar modo per i bambini e gli anziani, per poterli rendere pienamente autonomi nel raggiungere la struttura” – ha commentato l’Assessore alla Viabilità Omar Giovanardi.

“Il Prontobus di Castelfranco, servizio di trasporto a richiesta già molto apprezzato dai cittadini, con la nuova fermata presso le piscine si arricchisce di un importante tassello per offrire la piena accessibilità ai servizi pubblici del paese. Oltre a sanità, scuole, polisportive e servizi commerciali, si potrà cosi raggiungere anche un ulteriore polo attrattivo di sport e svago” – ha aggiunto Stefano Reggianini, Amministratore unico dell’Agenzia per la mobilità di Modena.

Prontobus è un servizio a chiamata attivo a Castelfranco Emilia già da tempo: le corse per il giorno stesso devono essere prenotate con almeno 60 minuti di anticipo sull’ora di partenza desiderata e non è possibile salire alle fermate se non si è prenotato il servizio.

Prontobus viene offerto ad un costo pari a quello della tariffazione ordinaria vigente per il servizio di linea con titoli di viaggio ordinari. È possibile acquistare il biglietto anche a bordo dall’autista alle tariffe vigenti.