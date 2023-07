Aggiornamento in merito alle chiusure notturne delle stazioni di Altedo e Bologna Interporto sulla A13

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura della stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 12, alle 6:00 di giovedì 13 luglio.

Rimangono confermate, come da programma, le seguenti chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione:

DALLE 22:00 DI QUESTA SERA MARTEDI’ 12 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 13 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altedo.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 13 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 14 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferrara sud o di Bologna Interporto;

-sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altedo.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 14 ALLE 6:00 DI SABATO 15 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni Padova e Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Altedo o Bologna Arcoveggio.