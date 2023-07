31enne denunciato dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia per tentato furto aggravato e resistenza a P.U.

Ieri mattina intorno alle 3:00, un residente in viale IV Novembre a Reggio Emilia ha allertato la Polizia dopo aver visto un giovane tentare di rubare a bordo di un’autovettura in sosta. Sul posto il richiedente forniva una descrizione della persona che aveva visto poco prima intenta ad aprire un’autovettura Citroen posteggiata di fronte casa. Gli operatori delle Volanti controllavano l’autovettura costatando che la stessa era aperta, con un finestrino aperto e iniziavano immediatamente le ricerche del presunto autore del fatto.

Poco dopo fermavano e identificavano un giovane corrispondente alla descrizione fornita, il quale, molto agitato e per nulla collaborativo, veniva invitato a recarsi presso gli Uffici della Questura. Il giovane, continuava ad inveire nei confronti degli operanti e manteneva condotta non collaborativa iniziando a divincolarsi, cercando di colpire gli operatori delle Volanti, che tuttavia riuscivano ad accompagnarlo presso la Questura dove veniva successivamente sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici da parte di personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.

All’esito dei necessari adempimenti, il 31enne, veniva deferito in stato di libertà alla competente A.G. per l’ipotesi di reato di resistenza a un pubblico ufficiale e tentato furto aggravato. Inoltre, da accertamenti in banca dati risultavano a carico del giovane due rintracci per notifica emessi dal Commissariato San Giovanni di Firenze e due rintracci per notifica emessi dalla Questura di Modena, che si provvedeva a notificargli.

Peraltro, il 31enne, originario della Nigeria, risultava irregolare sul territorio dello Stato, veniva quindi denunciato ai sensi dell’art. 10bis TUI e messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per gli adempimenti di competenza.