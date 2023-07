Reggio Emilia: 31enne destinatario di un DACUR denunciato per violazione del divieto

Nella giornata di ieri tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica”, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, anche sulla base delle segnalazioni provenienti dai cittadini. 33 le persone controllate, 21 i veicoli.

In particolare, presso in via Eritrea è stato fermato e identificato un 31enne destinatario di un DACUR (divieto di accesso alle aree urbane). Al giovane, infatti, è interdetta la zona della Stazione Storica: in particolare non può accedere per il periodo di 10 mesi alla zona che comprende Piazzale Marconi, Viale IV Novembre e Via Eritrea, nonché le vie adiacenti. Pertanto, al termine dei necessari accertamenti, il giovane è stato denunciato per violazione del divieto.

Sempre ieri un cittadino extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, è stato espulso su ordine del Questore di Reggio Emilia. In particolare l’uomo, un 25enne nigeriano scarcerato ieri dall’Istituto Penale di Reggio Emilia dove stava scontando una pena per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento, con precedenti per resistenza a P.U. e lesioni, è stato accompagnato da quattro operatori della Polizia di Stato presso il Centro di permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza) da dove sarà rimpatriato verso il paese di origine.

I servizi in zona Stazione Storica e nelle aree adiacenti proseguiranno nei prossimi giorni anche sulla base delle segnalazioni che provengono dai cittadini residenti in quella zona al fine di assicurare tranquillità e sicurezza.