Modena tra mercato e calendario, stasera tutte le prossime sfide

Il mercato dei canarini curato dal d.s Vaira ha portato a casa più o meno quello a cui si puntava. Si registra anche un grande ritorno a Modena ovvero quello di Giovanni Zaro che sarà agli ordini di Paolo Bianco dopo essere già stato in gialloblu dal 2019 al 2021.

Dalla Reggiana a costo zero arriva poi la prima vera alternativa a Zaro ovvero Cristian Cauz. Sempre in entrata per il Modena Cotali dal Frosinone, Manconi dall’AlbinoLeffe e Gargiulo dal Pisa.

Si lavora alla ricerca di un centrocampista e molti fanno il nome di Palumbo oggi in forze alla Ternana e di un attaccante.

Per il ruolo di punta i canarini continuano a pensare a Luca Strizzolo attualmente legato contrattualmente alla Ternana.

Dopo aver reso noto il calendario della massima serie questa sera sarà la volta di conoscere quello di Serie B che la Federazione e la Lega presenteranno dal Lago di Como.

Si chiude con la risoluzione del contratto tra l’ex allenatore dei canarini e la società che porta Tesser sulla panchina della Triestina.

(Claudio Corrado)