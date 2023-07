Lapam Confartigianato, mercoledì 12 luglio il secondo di tre corsi di formazione sui prodotti di-isocianati

A partire dal prossimo 24 agosto, tutti coloro che utilizzano prodotti contenenti le sostanze chimiche della famiglia dei “di-isocianati” sono obbligati a ricevere una formazione specifica.

Lapam Confartigianato, in collaborazione con Confartigianato Nazionale, ha attivato dei corsi convenzionati per le imprese associate al fine di aiutarle ad adempiere agli obblighi formativi.

Il secondo dei tre corsi in programma è in calendario per mercoledì 12 luglio, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso la sede di Formart di Modena in Via Emilia Ovest, 693/B.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.