Concerto del Trio Mirages il 16 luglio nell’Oratorio della Madonna del Carmelo a Roncroffio

Domenica 16 luglio, alle ore 17.30 è in programma un concerto di grande fascino in una location unica. Il “Concerto per Santa Maria del Carmelo – Musica su tela” si terrà infatti presso l’Oratorio della Madonna del Carmelo a Le Piane di Roncroffio.

Protagonista di questo appuntamento musicale d’eccezione sarà il Trio Mirages, composto da Claudia Piga (flauto), Marta Premoli (violoncello) e Morgana Rudan (arpa): verranno proposte musiche di Vivaldi, Chopin, Mascagni, Respighi, Debussy, mentre l’introduzione al concerto sarà a cura della docente del Peri – Merulo Stefania Roncroffi (in caso di maltempo l’evento si terrà nella Chiesa parrocchiale di Felina. Per informazioni: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204).

Il Trio Mirages nasce nel 2021 presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia, nell’ambito del corso di Musica da Camera tenuto dal Maestro Simone Gramaglia, completato dal Trio con pieni voti e lode.

Attraverso l’unione delle diverse sonorità di flauto, violoncello e arpa, il Trio ha dato inizio alla propria attività focalizzandosi sul repertorio francese novecentesco e sulla ricchezza e raffinatezza timbrica che lo contraddistinguono, eseguendo musica di autori quali Debussy, Ravel, Jolivet e Damase.

Attualmente, il Trio si sta dedicando ad un ampliamento del proprio repertorio, avvicinandosi ad altri periodi e stili musicali attraverso trascrizioni di grandi pagine della tradizione, con autori quali Vivaldi, Telemann, Franck e Respighi. Contemporaneamente, il Trio è impegnato in un lavoro di ricerca e studio di repertorio contemporaneo originale che porterà all’incisione di un progetto discografico per l’etichetta Da Vinci Publishing alla fine del 2023.