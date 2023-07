Castelnovo Monti: con importanti collaborazioni per portare un paziente critico dalla Sardegna a Baggiovara

I trasporti complessi e a lunga percorrenza sono diventati negli anni un servizio ad alto tasso di specializzazione che caratterizzano la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto. Nei giorni scorsi ne è stato realizzato uno contraddistinto anche dalle condizioni di urgenza della persona oggetto del trasporto: la Pubblica Assistenza appenninica è stata attivata per trasferire un paziente critico dal reparto di rianimazione dell’Ospedale di Sassari fino all’Ospedale di Baggiovara.

Un servizio che ha richiesto una rete di collaborazioni ampia per renderlo possibile: a partire dalla partecipazione di Sassari Soccorso, associazione della rete nazionale Anpas, e di un Aereo Sanitario che ha effettuato il volo dalla Sardegna. I volontari della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, hanno completato il trasferimento del paziente all’Ospedale di Baggiovara con un’ambulanza sulla quale erano presenti anche medico e infermiere per mantenere stabili le condizioni del paziente.

“Unire le forze – afferma il Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, e Presidente di Anpas Emilia-Romagna Iacopo Fiorentini – è fondamentale per il nostro lavoro: significa rafforzare collaborazioni strategiche, così da arrivare a completare anche le missioni più complesse in modo ottimale. Ringrazio Sassari Soccorso e tutti coloro che hanno collaborato a questo trasporto, che è stato davvero articolato nella sua organizzazione, e hanno permesso ad una persona in grave difficoltà di arrivare fino a Baggiovara”.