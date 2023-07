Alluvione: a Formigine raccolti 9.000 euro per il Comune di Cervia

Il Comune di Formigine ha raccolto per il Comune alluvionato di Cervia circa 9.000 euro in virtù del patto di amicizia che lega le due città dal 2016. Un risultato reso possibile dalla generosità dei cittadini e delle associazioni formiginesi, che hanno partecipato alla raccolta fondi lanciata dal Comune per sostenere le popolazioni alluvionate.

I rapporti tra Formigine e Cervia nascono nel 2015, quando attraverso l’evento enogastronomico “Seppia rapita” furono devoluti i ricavi per contribuire al recupero della pineta di Pinarella-Tagliata, duramente colpita dal maltempo della primavera di quell’anno.

Ora un’altra emergenza ambientale, l’alluvione, riporta solidarietà in un luogo da salvaguardare: le saline. Nello scorso mese di maggio, infatti, l’immissione delle acque del fiume Savio nella Salina di Cervia, oltre a danneggiare la nidificazione e gli habitat salati, tipici di quest’area, ne ha compromesso la produzione del sale, che si è sciolto.

“È importante in tali frangenti sentire il calore della solidarietà e sapere che si può contare su amicizie vere e sincere – si legge nella lettera di ringraziamento inviata da Massimo Medri, Sindaco del Comune romagnolo – Sono convinto che al di là dei sostegni e delle azioni materiali, tante volte le parole d’affetto aiutano i corpi e le menti a reagire e i cuori a rialzarsi. Come ha scritto Papa Francesco: ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo. Ma solo insieme. Nessuno si salva da solo. Dunque un infinito grazie per esserci stati e non averci lasciati soli e per avere sofferto con noi. Cervia si sta rialzando più forte di prima, grazie anche all’amore e alla fiducia delle tante persone che ci sono vicine. L’aiuto migliore in cui possiamo confidare è l’invito, che prego di estendere anche ai vostri concittadini, amici, famigliari, di venire a trascorrere le vacanze nella nostra città, che è pronta all’accoglienza con l’ospitalità e la cordialità di sempre”.