Aggiornamenti in merito alle chiusure programmate sulla A13, sulla A14 e sulla D14

Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma delle deviazioni obbligatorie notturne alla stazione di Rovigo. Pertanto, nelle quattro notti di martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 luglio, con orario 22:00-6:00, chi proviene da Padova ed è diretto verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Rovigo, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, si potrà rientrare dalla stessa, in direzione di Bologna.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura della stazione di Altedo, in entrata verso Bologna, prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 11, alle 6:00 di mercoledì 12 luglio; si precisa che nella stessa notte, la stazione di Altedo sarà chiusa in entrata verso Padova, per effetto della chiusura del tratto Altedo-Ferrara sud, per lavori di pavimentazione.

Rimangono confermate, come da programma, le seguenti chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 11 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 12 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altedo.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 12 E GIOVEDI’ 13 LUGLIO, CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferrara o di Bologna Interporto;

-sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altedo.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 14 ALLE 6:00 DI SABATO 15 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni Padova e Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Altedo o Bologna Arcoveggio.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le chiusure dell’uscita della stazione di Cesena, che erano previste nelle due notti del 13 e del 14 luglio. Rimangono confermate, come da programma, le seguenti chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicate:

-dalle 22:00 di martedì 11 alle 6:00 di mercoledì 12 luglio, sarà chiusa l’area di servizio “Rubicone ovest”, situata nel tratto compreso tra Valle Rubicone e Rimini nord verso Ancona;

-dalle 21:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 luglio, sarà chiusa la stazione di Forlì, in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Faenza o di Cesena nord.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le chiusure dell’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona, che erano previste nelle due notti di mercoledì 12 e giovedì 13 luglio. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, dalle 22:00 di questa sera, martedì 11, alle 6:00 di mercoledì 12 luglio, per consentire lavori di pavimentazione. Sarà chiusa anche l’area di servizio “Sillaro est”, con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la SP19 e Via degli Stradelli Guelfi, per rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

******

Sulla D14 Diramazione per Ravenna è stata annullata la chiusura dello svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene da Ravenna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 11, alle 6:00 di mercoledì 12 luglio.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione, di seguito indicate:

NELLE TRE NOTTI DI MARTEDI’ 11, MERCOLEDI’ 12 E GIOVEDI’ 13 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Bagnacavallo e Fornace Zarattini, in direzione di Ravenna città. Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SP8, Via Albergone, SP253, Via Fantina e rientrare sulla Diramazione allo svincolo di Fornace Zarattini.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 14 ALLE 6:00 DI SABATO 15 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto e l’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata all’interno del suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Faentina SP253, Via Albergone, SP253, SP8 e rientrare sulla Diramazione allo svincolo di Bagnacavallo.