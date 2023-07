A fuoco la stanza di un appartamento, ieri sera a Pavullo

Ieri sera verso le 20:00, si è sviluppato un incendio in una stanza di un appartamento din via Verdi a Pavullo. Sono intervenute immediatamente due squadre da Pavullo e l’autoscala da Modena che hanno provveduto affinché le fiamme venissero contenute in un’unica stanza. Il fumo dell’incendio, però, ha invaso gli appartamenti superiori, quindi si è reso necessario evacuare gli occupanti.

Un signore, rimasto leggermente intossicato, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

Sul posto anche i Carabinieri.