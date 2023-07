43° anniversario della strage di Ustica, le iniziative Attorno al Museo di questa settimana

Proseguono gli appuntamenti di Attorno al Museo, la rassegna culturale dedicata al 43° anniversario della Strage di Ustica nello spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica al parco della Zucca, in via di Saliceto 3/22.



Mercoledì 12 luglio, alle 21.15, andrà in scena lo spettacolo “Ustica: 42+1. Se non ci danno risposte, proviamo a cambiare le domande”, una serata di satira e memoria, basata su un gioco con il pubblico a cura del giornalista, conduttore radiofonico e autore televisivo Luca Bottura. Con lui, il sodale Enrico Bertolino, attore e autore milanese che la sera del disastro era un giovane aviere in servizio preso il Monte Venda. La serata vede la partecipazione straordinaria de Lo Stato Sociale e l’inaugurazione di una nuova opera di TVBoy realizzata appositamente per le celebrazioni dell’anniversario.

Venerdì 14 luglio, in occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Christian Boltanski, verranno proiettati due film, a partire dalle 21.15: Luci per Ustica diretto da Luciano Manuzzi e realizzato da Sonne Film in collaborazione con Rai Documentari, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna che racconta della strage, dell’artista francese e del Museo per la Memoria e L’archivio dei battiti del cuore, prodotto da Report-Rai Tre, con la regia di Alessandro Spinnato, un viaggio nella memoria che unisce Bologna a Teshima, una remota isola nel sud del Giappone dove Christian Boltanski ha realizzato un museo che archivia i battiti del cuore.

Anche nelle serate del 12 e 14 luglio alle 20, prima dello spettacolo, le Cucine Popolari distribuiranno i Piatti della Memoria. Un’iniziativa di beneficenza, voluta dalla presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica Daria Bonfietti, per legare alle manifestazioni per la Memoria anche la solidarietà; una solidarietà che abbia nel cuore anche tutti coloro che soffrono nel Mediterraneo, lo stesso mare del viaggio del DC9 Itavia.

Come sottolinea Roberto Morgantini: “Con gioia e partecipazione siamo nel giardino della Zucca, come siamo stati a Cesena per gli alluvionati, ci sentiamo vicini alla memoria delle vittime di Ustica e vogliamo partecipare, con i nostri volontari, all’impegno per verità e giustizia cercando di stendere la mano a chi soffre”.

La rassegna Attorno al Museo, dal titolo Ustica non si dimentica, è promossa da Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, con Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Settore Musei Civici Bologna | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Comune di Bologna, Bologna Città della Musica Unesco e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.