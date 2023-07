Tennis, Federico Bondioli: buona la prima a Wimbledon

Buona la prima per Federico Bondioli ai “The Junior Championships” di Wimbledon che si stanno disputando sui prati dell’All England Club. Il 18enne di Ravenna, 14esima testa di serie, si allena presso lo Sporting Club Sassuolo all’interno del progetto PRO ed è seguito in particolare dal coach Francesco De Laurentiis e dal preparatore atletico Stefano Ramponi. Grazie ai risultati raggiunti nei tornei ITF Junior, Federico attualmente ricopre la 17esima posizione mondiale del ranking under 18 e proprio a Londra è partito da testa di serie del main draw di singolo.

Federico Bondioli in questa trasferta è accompagnato dal Maestro Federico Buffagni sempre dello Sporting Club Sassuolo, e dal Tecnico Nazionale Giancarlo Palumbo della Federazione Italiana Tennis e Padel. Al primo turno ha superato in rimonta per 57 64 75, dopo quasi due ore e mezza di lotta, lo statunitense Alexander Razeghi. Match complicato per Federico che nel primo set non ha sfruttato un vantaggio di 4-2, poi la breve sospensione per pioggia nel secondo set che lo ha favorito e in quello decisivo è stato lui a risalire da 0-3. Prossimo ostacolo per Bondioli sarà il francese Arthur Gea, numero 21 della classifica ITF Junior, quindi un match alla pari per entrambi i giocatori che se la vedranno sui campi in erba di Wimbledon nella giornata di martedì.

Oltre al singolo, partecipa al main draw di doppio con l’amico Federico Cinà, figlio d’arte e classe 2007, e insieme affronteranno al primo turno la coppia ungherese Dzhenev e Radulov.