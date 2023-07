Scuola, domani riapre il mercatino del libro di Via Cassoli 1 a Reggio Emilia

Riapre domani il Mercatino del libro di Via Cassoli 1, lo spazio di Reggio Emilia interamente dedicato ai giovani, dove sarà possibile comprare e vendere libri di testo delle scuole medie e superiori a prezzi vantaggiosi.

Il servizio di compravendita di testi scolastici è un progetto ormai consolidato, giunto all’ottava edizione e costituisce un’importante opportunità per le famiglie per contrastare il caro libri e affrontare le spese scolastiche. Lo dicono i numeri della passata edizione: 2729 gli utenti che hanno sfruttato il servizio nel 2022, quasi il 55% in più rispetto all’edizione 2021, con 8079 libri movimentati durante il periodo di apertura.

Il progetto è promosso dalla Rete delle associazioni giovanili di Via Cassoli 1 – The Spots, in collaborazione con il servizio Officina educativa del Comune. Il servizio viene gestito interamente da giovani, la maggior parte dei quali volontari. Significativa la partecipazione di quest’anno con 25 giovani che hanno già deciso di impegnarsi come volontari. Il servizio può essere riconosciuto come percorso di alternanza scuola lavoro utile per accumulare crediti formativi.

A presentare l’iniziativa stamane all’interno dello spazio di Via Cassoli l’assessora all’Educazione e Sport Raffaella Crurioni, Matteo Cattani, presidente di Age, Associazione giovani in Europa, che promuove il mercatino e Mazen Ibrahim, responsabile generale dell’iniziativa. Il mercatino del libro ogni anno si impegna a fornire libri fuori adozione e destinati al macero a doposcuola e altri progetti di formazione pomeridiana gestiti a da Dimora d’Abramo e Filef.

HANNO DETTO – “il mercatino del libro di Via Cassoli – ha sottolineato Raffaella Curioni, assessora a Educazione e Sport – rappresenta un momento significativo per la comunità e i per gli studenti, a dimostrarlo ci sono i dati del 2022 dove le famiglie reggiane hanno comprato e venduto quasi 3mila libri. In un Paese dove l’istruzione è ancora troppo cara, questo è un servizio per il diritto allo studio, che rende possibile acquistare a prezzi accessibili i testi scolastici. Anche grazie a iniziative come questa possiamo dire che lo spazio di Via Cassoli è stata una scommessa vinta, uno spazio che il Comune ha riqualificato e consegnato ai giovani della città. I ragazzi, dal canto loro, hanno saputo cogliere l’occasione portando gli spazi di via Cassoli ad essere i protagonisti di importanti progetti come il mercatino del libro”.

COME FUNZIONA – Il Mercatino del Libro, aperto solo nei mesi estivi da luglio fino a settembre, si occupa di compravendita di libri scolastici usati per scuole medie e superiori. L’utente può portare i propri libri scolastici usati per la messa in conto vendita. Il saldo dei libri venduti sarà versato all’utente a settembre: a ogni volume sarà corrisposto il 30% del prezzo di copertina. Il costo per chi vuole comprare un libro usato è al 55% del valore originario. La differenza del 25% sarà utilizzata per finanziare il Mercatino del libro del 2023 e, se possibile, investita in progetti legati all’istruzione e ai giovani. Ad esempio, coloro che presenteranno una dichiarazione Isee pari o inferiore a 9.360 euro potranno acquistare i libri al 30% del prezzo di copertina invece che al 55%. Anche tutti i volontari che garantiranno un minimo di 50 ore di volontariato potranno acquistare i libri al 30% del prezzo di copertina. Da quest’anno è inoltre possibile, per chi ne avesse bisogno, dedurre la spesa dei libri dalle tasse.

Da quest’anno il servizio è libero e aperto a tutti, senza alcuna quota di iscrizione. E’ possibile prenotare un appuntamento inviando un messaggio a partire dal 3 luglio o contattando il +351 547 2756 durante i giorni e gli orari di apertura, a partire da martedì 11 luglio.

È aperto il martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, nei seguenti periodi:

· dal 11 luglio al 29 luglio, periodo sia di ritiro che di vendita libri;

· dal 16 al 2 settembre, periodo sia di ritiro che di vendita libri;

· dal 5 settembre al 16 settembre, periodo dedicato alla sola vendita;

· dal 19 al 30 settembre, periodo dedicato alla vendita, restituzione dei libri invenduti e liquidazione del saldo per i libri venduti.

Per info contattare: Facebook https://www.facebook.com/IlMercatinoDelLibroRE/ Instagram: @ilmercatinodellibrore; info@ilmercatinodellibro.com; il numero +39 3515472756 dall’11 luglio, solo nei giorni e negli orari di apertura del Mercatino.

Prosegue il progetto “gemello” attivato l’anno scorso nella provincia di Modena, gestito dal Centro di aggregazione giovanile “Happen”, in Strada Nazionale Canaletto Sud 43L a Modena, con il supporto dei giovani del mercatino di Reggio Emilia.

LA RETE DI VIA CASSOLI 1 – #viacassoliuno, nata nel 2018 come sperimentazione del servizio Officina educativa del Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con una rete di associazioni giovanili reggiane, ha sede in uno spazio sottratto al gioco d’azzardo, riqualificato dall’Amministrazione comunale e messo a disposizione dei giovani.

Attualmente la Rete, di cui è capofila l’associazione The Spots, è composta da 8 associazioni giovanili e gruppi informali di giovani del territorio impegnati in diversi ambiti e progetti che puntano a favorire l’aggregazione giovanile, il volontariato, iniziative di carattere socio-educativo e culturale. Fra gli obiettivi primari di questa aggregazione c’è la promozione di progetti a beneficio dei giovani e della città, come lo stesso progetto del Mercatino del libro, trasversali rispetto alle singole identità delle associazioni e gruppi, con l’auspicio di avvicinare i giovani al mondo dell’associazionismo e del volontariato.