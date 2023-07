San Possidonio, gli amici di Pop Pork & Patatine all’insegna della solidarietà

“Nella giornata del 6 luglio 2023, il gruppo Pop Pork & Patatine che ha partecipato al Pork Factor di Concordia s/S edizione 2023, ha consegnato 550 € del proprio rimborso spese alla Parrocchia di San Possidonio Vescovo, sotto forma di Buoni Spesa”. Lo rende noto il Vicesindaco di San Possidonio, Giulio Fregni.

“Il gruppo, formato da giovani di diversa provenienza impiantati nel Modenese, quest’anno per la prima volta ha deciso di partecipare a questo evento. I componenti, spinti da un forte senso di aggregazione e convivialità, dimostrano la loro generosità e impegno nei confronti della comunità con la decisone di donare il denaro ricevuto alla Parrocchia di San Possidonio.

Il parroco Padre Sébastien Giso Banga ha accolto con gratitudine la donazione e ha ringraziato il gruppo di amici a nome della Caritas parrocchiale di San Possidonio e del circolo ANSPI “Possidiese” che ha fornito le griglie per consentire al gruppo di partecipare alla manifestazione, dimostrando un sostegno concreto alla loro iniziativa.

La Caritas utilizzerà i Buoni Spesa per acquistare generi di prima necessità da distribuire alle famiglie in difficoltà economica del paese. Questa iniziativa contribuirà a supportare le persone che si trovano in situazioni di bisogno, offrendo loro un sostegno e un aiuto concreto.

Inoltre, con la restante parte del rimborso, il gruppo ha voluto omaggiare il Comitato Genitori di Concordia s/S con l’acquisto di un gazebo per ringraziare l’associazione che ha fornito elementi utili per realizzazione dello stand.

La beneficenza all’interno della beneficenza rappresenta un gesto di grande solidarietà e generosità e il gruppo di giovani dimostra di essere a conoscenza delle necessità degli altri e di voler fare la differenza nella loro comunità. È un esempio ispiratore di come ognuno, indipendentemente dalla propria professione o ruolo nella società, possa contribuire al benessere degli altri e alla costruzione di una comunità più solidale”, conclude Fregni.