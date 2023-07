Nuova sede per il Centro Disturbi cognitivi e demenze, da lunedì 10 luglio si trova nel complesso R-Nord

Da lunedì 10 luglio il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Modena è attivo nella nuova sede all’interno del complesso R-Nord al primo piano. Il servizio si è trasferito dal precedente indirizzo in Largo del Pozzo e si trova ora in una sede più moderna e accogliente che sarà ufficialmente inaugurata nei prossimi giorni (tutti i servizi sono comunque già operativi dal 10 luglio).

Si accede al Centro da via Rita Levi Montalcini 62, tramite una rampa esterna che è percorribile anche in auto e permette di raggiungere il parcheggio con posti dedicati agli utenti del servizio (tra cui posti per disabili). L’ingresso si trova sopra la sede della Medicina dello Sport ed è indicato al piano terra da cartelli specifici. E’ inoltre possibile, eventualmente, entrare da strada Attiraglio 7, dove è presente un ascensore. Davanti all’ingresso su strada Attiraglio si trova un parcheggio con alcuni posti auto e nelle vicinanze è presente un ampio parcheggio, libero e gratuito, limitrofo ad un supermercato. Il Centro è anche raggiungibile in autobus con le linee di Seta numero 12, 13 e 14.

E’ possibile contattare telefonicamente il servizio al numero 059436043 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 per informazioni e prenotazioni. Per disdire un appuntamento è possibile contattare il numero verde 800 239123 con risponditore telefonico h24.