Mezzo articolato ribaltato a Sant’Agata Bolognese. Intervenuti i Vigili del fuoco

Stamane poco dopo le 8:00 squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute Sant’Agata Bolognese per il ribaltamento di un mezzo articolato. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario, vista la perdita di gasolio che fuoriusciva dal serbatoio, e tramite autogru, a rimettere in carreggiata il mezzo al fine di ripristinare la viabilità. L’autista non ha riportato ferite.