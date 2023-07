“La grande disuguaglianza”, ciclo di incontri per approfondire il tema delle disparità di genere

Il Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana compie un anno e promuove una tre giorni di incontri per conoscere progetti, presentare proposte, condividere azioni, prendersi cura dell’uguaglianza.

Si parte martedì 11 luglio dalle ore 14.30 nella Sala del Consiglio di Palazzo Malvezzi con un pomeriggio di lavoro e discussione partecipata per scegliere le priorità comuni, costruire insieme la task force del Piano per l’Uguaglianza, formare e informare sulle gender policies. Interverranno il sindaco Matteo Lepore, Barbara Lori assessora alle Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, Cristina Demaria, Delegata a Equità, Inclusione e Diversità, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Emily Marion Clancy, Vicesindaca del Comune di Bologna con delega Pari Opportunità e differenze di genere, diritti LGBT, contrasto alle discriminazioni, lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori e rappresentanti gli Enti Locali in Europa e in Italia: AICCRE, ANCI, UPI.

Introdurrà i lavori e presiederà Simona Lembi, Responsabile Piano per l’Uguaglianza, Città metropolitana di Bologna.

Gli interventi principali saranno affidati a Maria R. Mollica, Policy Officer (LL.M.) Gender Equality, DG for Justice and Consumers della Commissione europea – La nuova direttiva europea contro la violenza di genere; Rita Monticelli, consigliera comune di Bologna, delegata ai Diritti umani e al Dialogo interreligioso e interculturale – Pace, diritti, dialogo; Marcella Corsi, coordinatrice MinervaLab, Sapienza, Università di Roma – Piani per l’Uguaglianza, strumenti di parità.

Il pomeriggio proseguirà con tavoli di lavoro per amministratori e amministratrici locali sulle 5 aree del Piano, con particolari approfondimenti su violenza di genere, urbanistica di genere e costruzione di una nuova machinery istituzionale delle politiche di pari opportunità, di genere e di uguaglianza (sempre a Palazzo Malvezzi, dalle ore 16).