Kenny Barron il 13 a Carpi per il suo 80° compleanno

Appuntamento d’eccezione giovedì 13 luglio per la rassegna “Carpinjazz”: sul palco di piazzale Re Astolfo sarà infatti di scena il “Kenny Barron Trio”, durante il tour europeo per l’80° compleanno del grande pianista di colore, che in Italia farà solo un’altra tappa (all’Umbria Jazz qualche giorno dopo).

Barron, universalmente riconosciuto come uno fra i più grandi maestri nella storia del pianoforte jazz, sarà accompagnato da Kiyoshi Kitagawa al contrabbasso e Savannah Harris alla batteria, cioè, dice la scheda dello spettacolo, «nella formazione particolarmente congeniale del piano trio, occasione imperdibile per ascoltare il suo raffinato fraseggio, frutto di un bagaglio jazzistico forgiato in oltre mezzo secolo di collaborazioni artistiche a fianco di stelle di prima grandezza come Dizzie Gillespie, Joe Henderson, Stan Getz».

Il concerto del “80th Birthday Tour” inizierà alle 21:30; biglietti presso InCarpi (sala ex-Poste di Palazzo dei Pio, Piazza Martiri, 64; incarpi@comune.carpi.mo.it tel. e WhatsApp 059649255) e su www.vivaticket.it

******

Kenny Barron ha debuttato sulle scene internazionali nel lontano 1962, sotto l’egida di Dizzy Gillespie, ed è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi maestri viventi della storia del pianoforte jazz.

Il concerto di Carpi è inserito nel tour che celebra gli ottant’anni dell’artista (nato nel 1943) e lo vede esibirsi nella formazione particolarmente congeniale del piano trio. La serata rappresenta un’occasione imperdibile per ascoltare il suo raffinato fraseggio, frutto di un bagaglio jazzistico forgiato in oltre mezzo secolo di collaborazioni artistiche a fianco di stelle di prima grandezza come Freddie Hubbard, Joe Henderson, Stan Getz.

I musicisti che lo accompagnano in questo tour sono il contrabbassista giapponese Kiyoshi Kitagawa e la batterista californiana Savannah Harris, due riconosciuti talenti che da tempo fanno parte del Trio di Barron.

KENNY BARRON

Filadelfia è la città natale di molti grandi musicisti, tra cui uno dei maestri indiscussi del pianoforte jazz: Kenny Barron, figura di assoluto rilievo nel panorama jazzistico odierno. Barron ha una capacità impareggiabile di ipnotizzare il pubblico con il suo modo di suonare elegante, il suo originale fraseggio, le sue melodie sensibili e i suoi ritmi contagiosi. Il Los Angeles Times lo ha definito “uno dei migliori pianisti jazz del mondo” e per Jazz Weekly Barron è “Il pianista più lirico del nostro tempo”.

Della sua luminosa carriera bisogna ricordare gli esordi al fianco di Dizzy Gillespie, Lee Morgan e Freddie Hubbard, nonchè la meravigliosa e proficua collaborazione al fianco di Stan Getz, di cui Barron fu il pianista preferito.

Barron ha attraversato da protagonista gli ultimi decenni della scena ed è stato anche docente alla Rutgers University e alla Juilliard School, contribuendo a formare molti giovani pianisti.

Barron è, in una parola, un fuoriclasse, che dall’alto di una carriera ricchissima è riuscito a far progredire il piano jazz tanto da portarlo a livelli di concertismo assoluto.