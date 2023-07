Il grazie del Sindaco per un’altra memorabile giornata carpigiana

«Ieri la nostra città ha vissuto un’altra memorabile giornata – afferma il Sindaco Alberto Bellelli – in particolare un’altra indimenticabile commemorazione dell’eccidio di Cibeno: grazie quindi a Frans Timmermans, Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea, al Prefetto Camporota e al Presidente della Regione Bonaccini, a tutti i relatori per la qualità e lo spessore dei loro interventi, ai parenti delle vittime e a quanti hanno partecipato. Ma ancora una volta grazie anche a ogni persona che ha permesso alla macchina organizzativa di funzionare nel migliore dei modi: dalle forze dell’ordine ai volontari e agli Assistenti civici, dal personale del Comune alla nostra Polizia Locale, di nuovo Carpi ha dimostrato – come nelle visite dei Presidenti Sassoli e von der Leyen, del Presidente della Repubblica e del papa, e in occasione di grandi manifestazioni sportive e di spettacolo – d’essere all’altezza del compito. Ed è stato per noi un onore e un piacere aprire il Municipio di domenica per ospitare l’incontro sull’alluvione in Romagna fra Timmermans, Bonaccini e il collega Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna e Presidente di quella Provincia nonché dell’Unione Province Italiane».

La visita carpigiana di Frans Timmermans era cominciata sabato sera con una cena non ufficiale al “Bistrot53”, gestito dalla cooperativa sociale “Nazareno”: la Rappresentanza di Milano della Commissione aveva chiesto di tornarci, perché vi era stata ospitata dal Comune due anni fa, durante i sopralluoghi per la doppia visita von der Leyen-Sassoli.

Ieri mattina il Vice-Presidente della Commissione è stato accolto davanti al Municipio da Sindaco, Prefetto e Presidente della Regione, poi è salito nella Sala Consiliare per incontrare De Pascale. Al termine ha ricevuto in dono dal Sindaco Bellelli pubblicazioni sulla città è una preziosa confezione di aceto balsamico proveniente dall’acetaia comunale, prima di iniziare la visita del Museo monumento al Deportato, guidata dal Presidente della Fondazione Fossoli Pierluigi Castagnetti.