Approda a Rubiera per l’ultima tappa prima della finalissima, il festival della via Emilia – la strada dei cantautori

Il festival, mette in gara e seleziona giovani talenti per scoprire e lanciare i cantautori di domani.

Dopo le tappe di Fiorano e Reggiolo, la terza ed ultima selezione dei finalisti sarà giovedì 13 luglio, alle 21.15 nella centralissima piazza del popolo a Rubiera: qui, 11 cantautori in erba si affronteranno per garantirsi un posto nella finale che si terrà due giorni dopo ai giardini ducali di Modena.

L’Associazione Concertistica “Carmina et Cantica” è l’ideatrice e promotrice della manifestazione, sotto la direzione artistica di Beatrice Bianco, con l’obiettivo di presentare la nuova generazione cantautorale quale prezioso patrimonio di continuità della canzone italiana.

Quest’anno la presenza di giovanissimi si configura in talenti che partono da un’età di 15 anni in su.

A Rubiera si esibiscono 11 cantautori emergenti: Marco Arati (gruppo) – Tizio Bononcini – Blu di Prussia/Daniele Cattani

Mattia Bertoli – Michele Cordani – Salvatore De Falco Malvax /Giacomo Corsini (gruppo) – Fabio Messieri Stonale Band /Filippo Grimaldi (gruppo) – Strano/Michele Perri – Gabriele Zambelli.

Ingresso gratuito.