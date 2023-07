A Modena Ana Alcaide, stella della world music, porta melodie sefardite e atmosfere celtiche

Ana Alcaide si definisce ‘esploratrice di tesori nascosti’ ed è una musicista e compositrice fra le più celebrate nel panorama della musica folk e world music. La sua opera è conosciuta come la ‘colonna sonora di Toledo’: dalle melodie sefardite alle atmosfere celtiche, Ana Alcaide indaga con sensibilità e creatività il mondo degli strumenti popolari non solo della sua terra, ma anche di tradizioni lontane. È grazie a lei che si deve la diffusione in Spagna della nyckelharpa, strumento musicale ad arco del folklore svedese, appartenente alla stessa famiglia della ghironda e della viella.

Dalla città di Toledo, storico crocevia di culture fra oriente e occidente, Ana Alcaide svolge attività di ricerca su tradizioni musicali antiche. È una delle artiste spagnole più apprezzate nel panorama della musica popolare e della world music. Ha presentato la sua musica in alcuni dei più importanti festival e teatri in Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Germania, Marocco, Cina, Malesia, Tunisia, Canada, Bulgaria, Indonesia, Estonia, Svizzera, Ungheria, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Spagna e Ungheria, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Argentina, Uruguay… con oltre seicento concerti in quattro continenti.

Ana Alcaide ha svolto un ruolo pionieristico nell’introduzione e nella diffusione della nyckelharpa in Spagna. Radicate nelle antiche tradizioni ma decisamente moderne, le sue composizioni fondono abilmente stili musicali di culture diverse. Dallo sfondo ispiratore della città di Toledo, scrive e produce le sue canzoni, crea nuovi arrangiamenti e adatta la nyckelharpa ad antiche melodie che hanno avuto origine nella Spagna medievale e hanno viaggiato in tutta la regione mediterranea. Un’evoluzione personale e artistica che l’ha portata a conquistare nuovi campi creativi negli ultimi anni.

Nel marzo 2022 ha pubblicato Ritual, il suo sesto CD, un progetto ambizioso con musicisti provenienti da Iran, Stati Uniti e Spagna. Un viaggio mistico, un inno al potere della connessione attraverso l’atto dei rituali quotidiani. È nato dal suo incontro personale con il cantante iraniano Reza Shayesteh e con la poesia persiana. Nel 2016 il disco Leyenda osservava con sguardo contemporaneo la forza della femminilità in diverse culture e mitologie, un progetto che rappresenta un passo importante nella sua identità musicale. Nel 2015 aveva iniziato una nuova serie di registrazioni Tales of Pangea, in cui creava nuova musica in collaborazione con musicisti di altre parti del mondo. La prima pubblicazione, Gotrasawala ensemble, è stata registrata nell’isola di Java (Indonesia) dopo due anni di scambi musicali e culturali con musicisti locali. Ana Alcaide è stata premiata per il suo lavoro artistico negli ultimi anni ed è stata anche selezionata dalla Radio Nazionale Spagnola per rappresentare la Spagna al Festival Europeo UER. È stata anche nella top ten del World Music Charts Europe, nella Transglobal World Music Charts e nelle prime posizioni di alcune radio internazionali in Australia, Canada, Regno Unito, Stati Uniti o Europa. Dal 2016 è direttrice artistica del “Toledo World Music Festival”. Nel 2017 ha collaborato alla recente registrazione di Loreena McKennitt, al concerto speciale alla Royal Albert Hall (Londra) e al suo tour europeo.

