Scontro frontale tra auto ieri sera a San Giovanni in Persiceto

Due feriti a San Giovanni in Persiceto per un scontro frontale tra due auto. E’ successo ieri sera intorno alle 19:30. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto a liberare una delle persone coinvolte, rimasta incastrata in una delle due auto, consegnandolo alle cure del 118. Anche l’altro conducente ha ricevuto le cure dei sanitari. Sul posto la Polizia locale.